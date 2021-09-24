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Nazif Okumuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Nazif Okumuş biyografisi

MHP’den ''parti aleyhine faaliyet yürüttükleri'' gerekçesiyle ihraç edilen eski Milletvekili Nazif Okumuş, internette Nazif Okumuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? sorularıyla sıkça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Nazif Okumuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Nazif Okumuş biyografisi

Nazif Okumuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılanlar listesine girdi. İşte detaylar...

NAZİF OKUMUŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

62 yaşında olan Nazif Okumuş, 1959 yılında Adapazarı'nın Sapanca ilçesinde doğmuştur. Seher ve Ömer Okumuş çiftinin oğlu olarak dünyaya gelen okumuş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu ve gazetecilik ile ilgilendi. Çeşitli gazetelerde, muhabir, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı.

Nazif Okumuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Nazif Okumuş biyografisi

SİYASİ HAYATI

Nazif Okumuş, 1999 yılındaki milletvekili seçimlerinde 21. Dönem İstanbul 2. bölge Mhp milletvekili seçildi. 18 Nisan 1999 - 14 Kasım 2002 tarihlerinde de TBMM'de, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu. 14 Kasım 2002'de 22. dönem milletvekili seçilerinde, MHP baraj altında kaldığından milletvekili seçilemedi. 22 Temmuz 2007'de MHP'den yeniden milletvekili adayı olsa da seçilemedi.

EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Nazif Okumuş evli olup 2 çocuk babasıdır.

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