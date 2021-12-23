Nazik isminin anlamı nedir, Nazik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nazik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nazik ismi ne demek, Nazik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nazik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nazik İsminin anlamı nedir? TDK Nazik anlamı:

Nazik ismi Türk dil kurumunda saygılı davranan ve İnce yapılı, narin olarak tanımlanmaktadır.

Nazik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nazik ismi kuranda geçmemektedir.

Nazik isminin kökeni:

Nazik ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 10559 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Nazik isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nazik isminin rengi:

Buğday

Nazik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nazik isminin Harf Analizi Nedir ?

Nazik ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Nazik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nazik ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

Z : 29

İ : 12

K : 14

= 73 – Nazik İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Nazik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nazik ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nazik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 Z: 8 İ: 9 K: 2 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Nazik isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.