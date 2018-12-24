Nazik konuş, çayı ucuza iç

Ordu'nun Kumru bir kahvehane işleten ve halk arasında "Pire Mehmet" olarak tanınan 44 yaşındaki Mehmet Kuduş, uygulamaya koyduğu tarifeli çay listesi ile müşterileri "nazik" olmaya davet ediyor.

Kumru'nun Samur Mahallesi'nde kahvehane işleten "Pire Mehmet', kendisinden çay isteyen müşterilerden çayı isteyiş şekline göre ücret alıyor. Yaklaşık 12 yıldır bu işi yapan ve nezaket kurallarına göre 6 çeşit fiyat tarifelendiren Mehmet Kuduş, "Pire Bey, müsaitseniz çay alabilir miyim?" diyene çayı 75 kuruştan veriyor. Kuduş, "Çay verir misin?" diyenden 1 lira, "Çay alabilir miyim?" diyenden 1,25 TL, "Çay versene" diyenden 1,50 TL, "Çay gönder" diyenden 1,75 TL, "Çay ver" diyenden 2 lira ücret alıyor.

1 metre 40 santimetrelik boyu ve sempatik tavırlarıyla vatandaş ve esnafın gönlünü kazanan Pire Mehmet, tarife sayesinde artık müşterilerin daha nazik olduğunu belirtiyor. Kimi zaman esprisine, kimi zaman da gerçek anlamda tarifeyi uyguladığını aktaran Pire Mehmet, müşterilerin de hoş karşıladığını ifade ediyor.

Tanımayanlar en kibar yolla çay istiyor

Vatandaşların konuşma şeklinde göre listeyi hazırladıklarını belirten Mehmet Kuduş, insanları daha nazik olmaya yönlendirmek için uyguladıkları tarife listesinin çok etkili olduğunu anlattı. Kuduş, özellikle kendisini ilk defa görenlerin, listeye baktıktan sonra en nazik şekilde çay istediklerini anlatarak, "Vatandaş "çay ver" dediği zaman 2 TL istiyorum o zaman tavrı değişiyor. İnsanların da hoşuna gidiyor. Biraz da şaka olsun diye uygulamaya koyduk, zaten Kumru'da maskot haline geldik. Özellikle bizi tanımayanlar geldiğinde "Pire Bey, müsaitseniz çay alabilir miyim" diye çay istiyor" dedi.

Vatandaşlar ise Pire Mehmet lakaplı Mehmet Kuduş'un uygulamaya koyduğu çay tarifesi sonrası konuşmalarına daha çok dikkat ettiklerini söyledi. Nazik konuşarak çayı daha ucuza içtiklerini dile getiren vatandaşlar, listeyi ilk kez görenlerin şaşırdıklarını da vurguladı.

Kaynak: İHA