Nazilli 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali Başladı

Kültür, sanat ve edebiyat alanında yaptığı etkinliklerle Türkiye'deki ilk örnekler arasında yer alan Aydın'ın Nazilli İlçesinde bu yıl onuncusu düzenlenen Nazilli Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali başladı. 10 gün sürecek olan festival süresince ilçeye gelecek olan şair, ressam, sanatçı, televizyoncu ve edebiyatçılar hakla buluşacak.

28 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve çeşitli etkinlikleri kapsayan 10. Nazilli Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali başladı. Festivalin açılışına Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, kurum amirleri, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, parti üyeleri, davetliler, vatandaşlar ve "Lafını Esirgemeyen" Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı ile "Dünyanın en mutlu insanı" lakaplı Erkan Demir katıldı.

Nazilli Belediye Meydanında kurulan standların arasındaki alanda Mehter Takımı gösterisiyle başlayan açılışta Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Mandıra Filozofu olarak bilinen oyuncu Müfit Can Saçıntı ve Yaşam Koçu Erkan Demir birer konuşma yaparak festivalin önemi hakkında bilgi verdiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak kültür ve sanata değer verdiklerini belirterek yeni dönemdeki sanatsal ve kültürel alandaki vaatlerini anlattı. Nazilli'de Sümer Üniversitesi kurulacağını, tarihi Arpaz Kalesi'nin restore edileceğini, Kent meydanı yapılacağını, Mergen Çayının rehabilite edileceğini dile getiren Alıcık vatandaşları da festival boyunca gerçekleştirilecek etkinliklere katılım göstermelerini istedi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, "Halkımızdan programlara katılmalarını rica ediyorum. Ayağımıza kadar gelen dostlarımızı boşlamayın, onlardan yararlanmaya gayret gösterin. zaten dinimiz bile oku emri üzerine kurulmuş bir de biz de bunun gereği olarak Türk evladının iyi bir şekilde eğitim almasını ve çok kitap okumasını ve sosyal entelektüel olarak da çok iyi yetişerek Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devletini sahip çıkması noktasında canla başla mücadele ediyoruz. Çocuklarımız iyi yetişecekler, iyi ortamda yetişecekler. Kültürlü yetişecekler ki bu ülke kainat var olduğu süreci var olacak. Onun için en büyük hedefimiz bu" dedi.

Törende kısa bir konuşma yapan Müfit Can Saçıntı da, "Ben her şeye ve herkese karşıyım ama Nazilli'ye karşı değilim. Çünkü karşı olanların sonunu Kurtuluş Savaşı'nda gördüm. Efelerin torunlarına karşı olmak yürek ister ki o da bende yok. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kabak, patlıcan, hıyar festivalleri yapılırken Nazilli'de kültür, sanat, edebiyat festivali yapılıyor. Sanata ve sanatçılara hıyardan daha çok değer verdiğiniz için bu festivali düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış töreninin son konuşmacısı olan Yaşam Koçu Erkan Demir ise "Bizlere çocukluğumdan beri okumamız gerektiği söylendi ama okumayı bilemedik. Okumak, çalışmak ve yaşamak ve yaşlanmak için ideal şehir Nazilli'de olmaktan dolayı mutluyuz. Mutlu olmayı, hayal etmeyi severseniz gerçekleştirmenin de bağımlısı olursunuz. Benim en güzel sloganım hayal etmeyi severseniz gerçekleştirmenin bağımlısı olursunuz. Hayalden gerçeğe yolculuk diyoruz. Nedir bu hayalden gerçeğe yolculuk? İnsanlar hani bir yola çıktığında hikaye yazmak isterler ya, zannederler ki hikaye yola ait. Hayır, hikaye yolun değil o hikayeyi yazan kişilerindir. Eğer yarım kalan hayalleriniz varsa hiç geciktirmeden bir an önce başlayın diyorum. Yola çıkın" dedi.

Festival Nazilli Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin zeybek gösterisi ile resmen açıldı. İlk gün sahne alan Sanatçı Müfit Can Saçıntı, bir buçuk saat süren programında izleyenlerine hem komik hem de duygusal anlara yaşatacak mesajlar verdi.

Kaynak: İHA