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  3. Nazilli Belediyaspor ile lider Pendikspor 0-0 berabere kaldı!

Nazilli Belediyaspor ile lider Pendikspor 0-0 berabere kaldı!

TFF 2. Lig beyaz grupta 22 puanla lider konumda bulunan Pendikspor, Nazilli Belediyespor deplasmanına çıktı. İki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Nazilli Belediyaspor ile lider Pendikspor 0-0 berabere kaldı!

Lider durumda gittiği Nazilli Belediyespor karşılaşmasında galibiyet alarak şampiyonluk adına yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Pendikspor, etkili oynasa da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İki takımın da direkten dönen şutlarının olduğu, sahada çıkan tartışmaların sonucunda 90+5. dakikada iki takımın da 10 kişi kaldığı karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puanı paylaştı. 

Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 23'e çıkarak liderliğini sürdürürken Nazilli Belediyaspor ise 16 puanla 7. sırada yer aldı. 

90+5. dakikada sahada çıkan tartışmalar sonrasında maçın hakemi Pendikspor'da Serdar Deliktaş ve Nazilli Belediyespor'da Koray Baykara kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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