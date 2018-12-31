Nazilli Belediyesi 3. Çocuk Edebiyatı Festivali başladı

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Çocuk Edebiyatı Festivali Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Çocuk Edebiyatı Festivali'nin açılışı Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde yapılan törenle gerçekleştirildi. 31 Aralık-13 Ocak tarihleri arasında devam edecek fuar, kitapsever miniklerin ziyaretine açıldı.

Törene, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerle birlikte festival alanını gezen Alıcık, kitap okumaları konusunda miniklere öğütler verdi.

31 Aralık-13 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan 3. Çocuk Edebiyatı Festivali'ne tüm Nazilli halkını davet eden Başkan Alıcık, "Lider ülke Türkiye'nin çalışkan evlatları muhakkak okumalı. Bu anlamda ailelerimize ve devletimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılıyor. Biz de Nazilli Belediyesi olarak çocuklarımıza kitap sevgisi aşılamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalimizin kapılarını kendilerine açacağız" diye konuştu.

İmza Günü Takvimi:

2-3 Ocak 2019: Nehir Aydın Gökduman- Mine Sota

4-5 Ocak 2019: Mehtap Şenkaya- Ayşe Sevim

6-7 Ocak 2019: Bestami Yazgan

7-8 Ocak 2019: Özgür Aras Tüfek- Nevin Nesrin Soysal- Tuncel Altınköprü

10-11 Ocak 2019: Lokman Aydoğan

10-11-12 Ocak 2019: Necati Akbaba

Mahalli yazarlardan Osman Girgin ve İbrahim Kiraz da, festival programı boyunca fuar alanında ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Kaynak: İHA