Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundu

MANİSE'nın Nazilli İlçe Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, göreve geldikten sonra kayıtları incelerken, belediyenin sicil numarası olmasına rağmen yeni bir sicil numarası açılarak, 2010 yılından itibaren kendi kendine usulsüz bir borçlanma işlemi yapıldığını tesbit etti. Bunun üzerine idari soruşturma açılırken, belediye hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Nazilli Belediyesi hakkında, 2010 yılından itibaren belediyenin kendisine ceza kestiğini ileri sürelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin bilgi veren Nazilli Belediye Başkanı seçilen İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, göreve geldikten sonra Nazilli Belediyesi'ndeki kayıtları incelerken ilginç bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Özcan, "Belediyemizin mali durumu ile ilgili olarak hesap akışlarını girdi ve çıktılarını alacaklarımızı borçlarımızı incelerken çok ilginç bir durum ile karşılaştık. Belediyenin kendi kendine 2 milyon 77 bin 920 lira 99 kuruş ceza kestiğini tespit ettik" dedi.

Yapılan tespitin ardından belediye binasına pankart asılarak durum vatandaşlara duyuruldu. Daha sonra Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise konu ile ilgili belediyenin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"19.07.2019 tarihinde Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na Nazilli Belediyesi olarak 2019/7410 soruşturma nosu ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Geçmiş dönem bütüncül mali incelemeler sonucunda ulaşılan ilk belgeler çerçevesinde yapılan suç duyurusunda; Nazilli Belediyesi'nin geçmiş dönemlerde kendi adına sicil numarası olmasına rağmen yeni bir sicil numarası açılarak 2010 tarihinden itibaren kendisine ceza kestiği ve bu cezanın toplamda 2.077.920.99 TL olduğu tespit edilmiştir. Tahakkuk yapılarak Belediye adına kendi kendine usulsüz bir borçlanma işlemi yapılmış olup bu rakamın 1.930.269.12 TL tutarı usulsüz ve hukuki dayanağı olmadan "eksilten" yapılarak borç silinmiş, 147.651.87 TL kısmı tahakkuk olarak belediye borç hanesinde bırakılmış ve halen borç hanesinde görülmektedir. Bu sicil kaydı ile yapılan tüm tahakkuklar herhangi bir idari karar bulunmaksızın gerçekleştirilmiş olup, suç duyurusu akabinde konuyla alakalı İdari soruşturma başlatılmış, Mali Hizmetler Müdürü soruşturmanın selameti için açığa alınmıştır."

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DHA