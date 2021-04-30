2021 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203111175Yoğun talep gördü! "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi" yeniden dağıtıma çıkıyorDenizli'de sürücüler tam kapanmada havadan denetlendiTÜGİAD’dan Kırgızistan ziyareti: İki ülke arası iş birliği vurgusuTokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Korku dolu anlar yaşandıSivasspor, Avrupa için umutlandı! Yenilmezlik serisi 15'e yükseldi2021 İzmir Demokrasi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111110081Balıkesirliler tam kapanmaya uydu, sahiller boş kaldıMilletvekili Kartal’dan ‘1 Mayıs’ mesajı "1 Mayıs alın teri ve emeğin günü"İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Nazilli Belediyesi tam kapanmada vatandaşı yalnız bırakmıyor

Nazilli Belediyesi tam kapanmada vatandaşı yalnız bırakmıyor

17 günlük tam kapanma sürecinde Nazilli Belediyesi ekipleri günün her saatinde hizmetlerini sürdürüyor.

Nazilli Belediyesi tam kapanmada vatandaşı yalnız bırakmıyor

Yeni tip koronavirüsün yayılımı önlemek amacıyla uygulanan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde Nazilli Belediyesi ekipleri vatandaşa hizmet götürmeye devam ediyor. Evlerinden çıkamayan ve 444 1 391 numaralı hattı arayarak taleplerini ileten vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat teyakkuzda olan ekipler; market ve manav alışverişlerinin yansıra diğer temel ihtiyaçlar için de yardım götürüyor.

Son olarak maaşını çekmek için bankaya gidemeyen Fatma Türk ile Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki muayenesine için destek isteyen Bircan Ünal'ın yardımına koşan belediye ekipleri kısıtlama süresince vatandaşlara destek olmaya devam edecek.

Destek talebinde bulunan vatandaşların belediyeye ait hizmet araçları ile evlerinden alınarak gerekli tüm yardımların yapıldığını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bizler pandeminin ilk gününden bu yana tüm ekibimizle birlikte büyük bir fedakarlıkla sahada olduk. 17 günlük kısıtlama süresince de sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Bizlere her zaman çağrı merkezimizi arayarak ulaşabilirler" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Nazilli Belediyesi tam kapanmada vatandaşı yalnız bırakmıyor

Nazilli Belediyesi tam kapanmada vatandaşı yalnız bırakmıyor

Nazilli Belediyesi tam kapanmada vatandaşı yalnız bırakmıyor

Nazilli Belediyesi tam kapanmada vatandaşı yalnız bırakmıyor

Nazilli Belediyesi tam kapanmada vatandaşı yalnız bırakmıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT