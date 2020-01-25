Nazilli Belediyesi’nden evleri yanan Işıklar halkına şefkat eli

Nazilli'nin Işıklar Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören yangınzedelere Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi personelleri büyük destek verdi. Yangında özellikle engelliler ve yaşlı kadınları telkin etmeye çalışan belediye personelleri, sağlık kontrolü amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi personelleri, Işıklar Mahallesi'ndeki yangın haberinin alınmasının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesailerine erken başladı. Yangında evi zarar gören ailelerin yanında destek olan Birim personelleri, özellikle yaşlılar ve engellilerle yakından ilgilenerek, yanlarında oldu. Evinin yanması nedeniyle ilaçlarını alamayan yaşlı vatandaşlar ile engelli ve sağlık hizmeti alan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalışan ekipler, bazı vatandaşları da hastaneye götürerek sağlık kontrolünden geçirilmelerini sağladı. Hastanedeki tedavilerinin ardından, Işıklar Mahallesine giderek vatandaşlara psikolojik destek veren ekipler, Nazilli Belediyesi'nin şefkatli yüzünü de bu zor günde vatandaşlarına göstermiş oldu.

Kaynak: İHA