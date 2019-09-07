Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor: 5-1

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Onur Gülter (xx), Oğuzhan Yazır (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xxx), Mehmet (xxx), Polat (xxx), Zafer (xx) (Dk. 59 Ufukcan x), Sergen (xx), İlyas (xxx), Burak (xxx), Mert (xx) (Dk. 67 Sedat xx), Volkan (xxx) (Dk. 82 Yunus), Aziz (xxx)

BATMAN PETROLSPOR: Turgut (x) - Emre (xx), Veli (x), Çetin (x), Okan (x) (Dk. 73 Abdurrahman x), Sebahattin (x) (Dk. 57 Burak x), Ali Kemal (x), Fatih Aydın (xx), Fatih Küçükkurt (x), Aziz (xx), Furkan (x) (Dk. 46 Ali Kuleli x)

GOLLER: Dk. 41 Polat, Dk. 45 Burak, Dk. 49 Aziz, 70 Volkan, Dk. 84 Sedat (Nazilli Belediyespor), Dk. 65 Ali Kuleli (Batman Petrol)

SARI KARTLAR: Aziz, İlyas (Nazilli Belediyespor), Okan, Ali Kemal, Emre (Batman Petrol)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta Muğlaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, konuk ettiği Batman Petrolspor'u 5-1 mağlup etti.. Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Naz-Naz, 49'da Aziz'in golüyle durumu 3-0 yaptı. Batman Petrolspor 65'te Ali gol buldu ancak siyah-beyazlılar 70'te Volkan ve 84'te Sedat'ın golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı.

41'inci dakikada Aziz'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Polat kafayla ağları sarstı: 1-0.

45'inci dakikada Nazilli 2-0'ı buldu. İlk golün sahibi Polat'ın ortasında bu kez Burak kafayı vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

49'uncu dakikada Nazilli Belediyespor farkı 3'e çıkardı. Aziz'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Batma Petrol kalecisi Turgut çaresiz kaldı: 3-0.

65'inci dakikada konuk takımın golü geldi. Ali Kemal'in ortasında Nazilli Belediyespor savunmasında oluşan karambolde topa son dokunan Ali Kuleli durumu 3-1 yaptı.

70'inci dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Aziz'in pasında arka direkte topu kontrol eden Volkan 4'üncü golü attı: 4-1.

84'üncü dakikada Nazilli Belediyespor perdeyi kapattı. Yaklaşık 30 metreden frikik kullanan Sedat güzel bir gole imza attı: 5-1.

(FOTOĞRAFLI)

DHA