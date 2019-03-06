Nazilli Belediyespor-Gebzespor: 1-0

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xxx), Alican Uz (xxx), Alperen Aksu (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Polat (xx), Görkem (xx) (Dk. 46 Recep Berk xx), Mert Er (xx), Buğra (xx), Sercan (x) (Dk. 67 Mert Çapar xx), Sergen (xx), Temel (xx), Yasin (xxx) (Dk. 82 Burak), Aykut (xx), Onur Karakabak (xx)

GEBZESPOR: Kemal Canlı (xx) - İslam (xx), Saruhan (xx), Mustafa (xx), Abdülsamet (xx), Sırat (xx), Serhat Gezginci (x) (Dk. 69 Tugay x), Nurullah (x), Oktay (xx), Erkam (x) (Dk. 76 Yusuf x), Şefik Can (x) (Dk. 69 Oğuz x)

GOLLER: Dk. 35 Yasin (Nazilli Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Nurullah (Gebzespor)

SARI KARTLAR: Mert Er, Buğra, Onur Karakabak (Nazilli Bld) - Erkam, Nurullah, Oğuz (Gebzespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Nazilli Belediyespor evinde cezası nedeniyle seyircisinin alınmadığı maçta kümede kalma mücadelesi veren Gebzespor'u 1-0 mağlup etti. Üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından kazanarak 44 puana ulaşan ve zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya düşüren 3'üncü sıradaki Nazilli Belediyespor, yenilmezlik serisini 18 haftaya çıkardı. Ev sahibi ekibin galibiyet golünü 35'inci dakikada Yasin attı. 23 puanda kalan Gebzespor ise 14" sıraya geriledi. Karşılaşmayı az sayıda Gebzespor taraftarı takip etti.

22'nci dakikada Gebzesporlu Abdülsamet'in penaltı noktası üzerine ortalasında iyi yükselen İslam'ın kafa vuruşunda top üst direkte patladı.

35'inci dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Görkem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Yasin müsait pozisyonda plaseyi yaptı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikada Nazilli Belediyespor'dan Buğra ceza sahasına topu kesti. Topla buluşan Yasin bekletmeden vurdu, kaleci Kemal meşin yuvarlağı 90'dan çıkardı.

76'ncı dakikada Gebzespor'dan Nurullah rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Nazilli Belediyespor sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı.

DHA