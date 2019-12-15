Nazilli Belediyespor-Gölcükspor: 1-3

STAT: İlçe

HAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Metin Yalçın (xx), Esma Aydın (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Sinan (xx), Polat (xx), Sedat (xx), Aziz (x) (Dk. 46 Burak x), Mehmet (xx), Ufukcan (x) (Dk. 32 Fatih x), Sergen (xx), İlyas (x) (Dk. 67 Oğuzhan x), Mert (xx), Yunus (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Ali Mert (xx), Barış Şen (xxx) (Dk. 68 Ömürcan x), Furkan (xx), Barış Kazer (xx) (Dk. 81 Oktay), Yücel (xx), Emre (xx), Evren (xx), Kadir (xx) (Dk. 46 Erdem x), Akın (xx), İsmail (xx)

GOLLER: Dk. 15 Zekeriya (kendi kalesine), Dk. 27 Barış Şen, Dk. 45 İsmail (Gölcükspor) - Dk. 28 Polat (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Polat, Mert (Nazilli Belediyespor) - İsmail (Gölcükspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve hesapları yapan Nazilli Belediyespor evinde Gölcükspor'a kaybederek üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı. Nazilli Belediyespor 15'inci ve 27'nci dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düştü, Polat 28'de siyah-beyazlıları umutlandırdı. Ancak Gölcükspor'dan İsmail 45'inci dakikada attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Nazilli Belediyespor bu sonuçla 30 puanda kalıp sezonun ilk yarısını lider Karacabey Belediyespor'un 5 puan gerisinde tamamladı.

15'inci dakikada konuk takım golü buldu. Barış Şen'in vuruşunta kaleci Zekeriya'nın sırtına çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

27'nci dakikada Gölcükspor golleri ikiledi. Ceza sahasında topu iyi kontrol eden Barış Şen bekletmeden şutunu çekti, meşin yuvarlak ağları sarstı: 1-2.

28'inci dakikada Nazilli Belediyespor umutlandı. Sedat'ın ortasında ceza alanında topla buluşan Polat kaleci İlyas'ı mağlup etti: 1-2.

45'inci dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip savunmanın arasına sarkan İsmail'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, devrenin son haftasında gülen taraf konuk Gölcükspor oldu.

Kaynak: DHA