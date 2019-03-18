Nazilli Belediyespor rekor kırdı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Erbaaspor'u 3-1 yenen Nazilli Belediyespor hem şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı, hem de bu sezonun en uzun yenilmezlik rekorunu kıran takım oldu. Bu galibiyetle son 20 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, ilk 19 haftada aynı başarıyı gösteren 3. Lig 3. Grup temsilcisi Bayburt İl Özel İdare'yi geride bıraktı. Son olarak 7 Ekim 2018 tarihinde deplasmanda Karaköprü Belediyespor'a tek golle boyun eğen Nazilli, ardından 11 galibiyet ve 9 beraberlik alarak şampiyonluğun güçlü adaylarından oldu.

Hanesine 42 puanı yazdıran siyah-beyazlılarda teknik direktör Ahmet Yavuz, başarı grafiğini devam ettirip şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi. Kaybetmeme alışkanlığının takıma işlediğini anlatan Yavuz, "Futbolcularımı yürekten kutluyorum. Gerçek potansiyelini herkes sahaya yansıtıyor. İnanıyoruz ve birbirimize güveniyoruz, bu da başarıyı beraberinde getiriyor. Kalan 7 maçı da kazanıp yeniden 2. Lig'e döneceğiz" dedi.

Ege ekibi , Şile Yıldızspor (D), Hekimoğlu Trabzon, Batman Petrol (D), Yomraspor, Tepecikspor (D), Erzin Beledilespor ve Körfezspor'la (D) kozlarını paylaşacak.

DHA