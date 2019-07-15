Nazilli Belediyespor sahaya indi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, Nazilli Belediyespor yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde teknik direktör Yavuz İncedal yönetiminde yapılan ilk çalışmayı yönetimle birlikte Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da izledi. İlk antrenmana 16'sı profesyonel olmak üzere altyapıdan gençler dahil 21 oyuncu katıldı. Henüz tek dış transfer yaptıklarını hatırlatan Yavuz İncedal, "Toplam 21 kişiyle start verdik. Önümüzdeki hafta yönetimle birlikte karar verdiğimiz bazı oyuncularla görüşmelerimiz var. Tahminim 7-8 oyuncu daha gelecek. Atmosfer güzel, tesis güzel. İnşallah güzel bir sezon olur" dedi.

Ligdeki hedefleri konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Şimdiden konuşmak zor. Şampiyonluğa oynayacak takımlar arasında olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Nurittin Özkat da hafta içinde eksiklerin tamamlayacağını dile getirirken, "Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan Nazilli Belediyespor'a her türlü desteği veriyor. Gidebileceğimiz en yüksek noktaya kadar gideceğiz. Şu anda kadromuzda 16 futbolcumuz var. Toplam 23 kişi olacak, gerisini altyapıdan tamamlayacağız. Haddimizi bilmek durumundayız. Altyapıya önem vereceğiz. Transfer bağımlılığından kurtulmak istiyoruz" dedi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da, "Yönetimimiz çok iyi. Nazilli'nin gerçekleri belli. Nazilli Belediyespor olarak yükseklerden uçmaya, har vurup harman savurmaya gerek yok. Çok iyi ve tecrübeli bir teknik adamla anlaştık. Güzel bir takım hazırlıyorlar. İddialı olacağız. Taraftarlarımız bizlere güvensin" diye konuştu.

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DHA