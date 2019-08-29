Nazilli Belediyespor'da Oğuzhan 13 yıl sonra döndü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk hafta maçında Muğlaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Nazilli Belediyespor, eski golcüsü Oğuzhan Türkmen ile anlaşma sağladı. Geçen sezonu Kızılcabölükspor'da geçiren 32 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Nazilli'de 2006 yılında forma giyen Oğuzhan, Karacabey Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare, Kütahyaspor, Kocaelispor, Manisa FK, Erdekspor, Vefaspor, Karagümrük, Derince Belediye, Bilecikspor'da görev yaptı. Oğuzhan Türkmen, "Futbol kariyerimde profesyoneliğe ilk adım attığım Nazilli Belediyespor'la 13 yıl aradan sonra tekrar anlaşmış bulunmaktayım. İmzamız her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

DHA