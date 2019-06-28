Nazilli Belediyespor'da Yavuz gitti

TFF 3'üncü Lig'de Nazilli Belediyespor'da yeni yönetim, teknik direktör Ahmet Yavuz'la yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, 2 yıllığına daha sözleşmesi bulunan Yavuz'la karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Kulüpten yaklaşık 400 bin TL alacağı olduğu belirtilen Ahmet Yavuz'un 280 bin TL almayı kabul ettiği öğrenildi. Nazilli'de 2017-18 sezonunda küme düşme acısı yaşayan Yavuz, takımıyla geçen sezon da Play-Off'tan eli boş dönmüştü. Nazilli Belediyespor Başkanı Nurittin Özkat, karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini belirterek, "Ödeme planımızı yaptık. Kulübümüzün önünü açtığı için hocamıza teşekkür ediyoruz. Transfer çalışmalarımıza ve teknik heyet arayışlarımıza bugün itibarıyla start veriyoruz. Amacımız emin adımlarla 2'nci Lig hedefimize ilerlemek" dedi.

DHA