Nazilli Devlet Hastanesi hijyene dikkat çekti

Nazilli Devlet Hastanesinde "Temiz Eller Hayat Kurtarır" projesi. Nazilli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından "Temiz Eller Hayat Projesi" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Nazilli Devlet Hastanesi personel yemekhanesi önünde stant açıldı. Açılan stant önünde el hijyeni konularında hastane çalışanlarına bilgilendirmelerde bulunuldu. Stant önünde konuşan hastane Başhekimi Uzm. Dr. Şafak Çalışkan, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2005 yılından beri sürdürdüğü "ellerini yıka, hayat kurtar" sloganıyla, el hijyeni konusunda özellikle sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı ve el hijyeni uyumunu istenen düzeye getirmeyi, dolayısıyla hastane enfeksiyonlarının engellemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda da ekiplerimiz "Temiz eller hayat Kurtarır" projesini hayata geçirmişlerdir. Günlük yaşamda en fazla kirlenen organların başında ellerimiz gelmektedir. Bu nedenle sadece hastanelerde değil, günlük yaşamda da el hijyenine dikkat edilmesi enfeksiyon hastalıklarının birçoğunu engelleyebileceğini, ellerimizde görünür bir kirlilik varsa veya kan ve vücut sıvıları ile temastan sonra ellerimizi mutlaka su ve sabunla yıkamalıyız. Hastanemizde bir farkındalık oluşturmak için Enfeksiyon Kontrol ekiplerimiz hastane personellerimize uyarıcı bilgilendirmelerde bulunarak açmış olduğumuz stantta özel olarak hazırlanmış el dezenfektanı ve sabun dağıtarak uyarılarda bulunarak bir farkındalık oluşturmuşlardır" dedi.

Proje kapsamanda tüm hastane çalışanlarına stant önünde el dezenfektanı ve el sabunları dağıtıldı.

Kaynak: İHA