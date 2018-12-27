Nazilli Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri derslerini son model arabayla işleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile özel bir firma arasında 2006'da imzalanan "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla bir firma tarafından Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç hibe edildi. Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümünde eğitim gören öğrencilerin atölye eğitimlerinde kullanmak üzere hibe edilen araç ile öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini daha kolay ve günümüz teknolojisine uygun işleyeceği belirtildi.

Hibe edilen aracın teslimi Nazilli İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Şefi Ahmet Karakaşlı ile bağışı yapan firmanın yetkilileri Mehmet Anıl Buzrul ve Cihan Kahyaoğulları katıldı.

Törende Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Şimşek, okullarına hibe edilen ve eğitim konusunda büyük destek sağlayacak olan aracın anahtarını Mehmet Anıl Buzrul'dan teslim aldı. Protokol imza töreninin ardından konuşan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, aracı hibe eden firmaya teşekkür etti.

Protokol kapsamında ülke genelinde toplam 72 aracın meslek liselerine hibe edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA