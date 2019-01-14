Nazilli Tarım Fuarında satış ve ziyaretçi rekoru

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı, 4 gün içerisinde hem ziyaretçi hem de satış rekoru kırdı.

Nazilli'de bulunan Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı'nın sonuç raporu yayınlandı. Rapora göre fuarı 74 bin 950 kayıtlı kişi ziyaret ederken, fuara katılan 96 firma, bir aylık cirolarını 4 gün içinde 3'e katladı.

Yayınlanan raporda, 10-13 Ocak tarihleri arasında Ege bölgesinin tarım ve hayvancılık sektörünü bir araya getiren Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı'nı birci gününde 9 bin 58, ikinci gününde 24 bin 139, üçüncü gününde 31 bin 410 kişi ve dördüncü gününde ise 10 bin 343 kişi ziyaret etti. Toplam ziyaretçi sayısının 74 bin 950 kişi olduğu fuara yüzde 67 oranıyla erkekler, yüzde 30 oranıyla da kadınlar ilgi gösterdi. Geriye kalan yüzde 3'lük dilimi ise çocuklar oluşturdu.

Yayınlanan raporla ilgili bilgi veren organizasyon yetkilisi Kudret Çiçekçi, Nazilli'de geçtiğimiz yıl bir ilki gerçekleştirerek Nazilli'nin tarım ve hayvancılık sektörü için bir milat oluşturduklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl bir hayali gerçekleştirdik ve bir tarım kenti olan Nazilli'ye tüm Türkiye'ye mal olacak bir tarım fuarı yakışır diyerek yola çıktık. Bu yıl ise çok daha iyi hazırlanarak fuarımızın ikincisini gerçekleştirdik. Türkiye'nin tarım merkezlerinden biri olan doğası, coğrafyası, ürünleri ile tüm dünyaya "uzun yaşam merkezi" olarak adını duyurmuş olan Nazilli'de bir tarım fuarı yapmak büyük önem arz ediyordu. Nitekim fuarımıza firma bazında olan katılım ve fuarımızı ziyaret eden kişi sayısına baktığımızda ne kadar doğru bir karara imza attığımızı görmüş oluyoruz. 96 firmanın ve 450'nin üzerinde markayla katıldığı fuarımızı 4 gün boyunca 74 bin 950 kayıtlı kişi ziyaret etmiş bulunmakta. Bunun yanı sıra firmalarımız yine büyük satış rakamları yakalamış durumda. Geçtiğimiz yıl fuarımıza katılan üretici firmaların fuardan sonraki 6 ay boyunca fuar siparişlerine çalıştıklarını duymak ise bizi oldukça mutlu ediyor. Fuarımızın sonuç raporu şunu göstermiştir ki, Aydın için eğer bir tarım fuarı yapılacaksa bunun tek adresi Nazilli'dir. Nazilli, Ege Bölgesi'nde tarım alanında aynı zamanda öncü fuardır. Ben buradan bir kez daha bu fuarın gerçekleşmesi noktasında bize büyük bir destek veren Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü başta olmak üzere tüm kişi ve kurumlara, fuarımıza katılan firma temsilcilerine ve fuarımıza büyük bir ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Çiçekçi, Nazilli'de bir sonraki yıl 3'üncüsünü gerçekleştirecekleri Tarım Fuarı için hazırlıkların ise şimdiden başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA