Nazilli Teknik Lisesi öğrencileri okulda öğrendiklerini sanayide pekiştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Düşünce ve Analiz Topluluğu "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teknik gezi yaptırıldı.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda öğrendiklerini sanayide pekiştirme fırsatı buldu. Makine teknolojileri ve elektrik elektronik bölümlerinden gelen öğrenciler büyük bir ilgi ve dikkatle fabrikaları gezdiler. Çalışanlardan bilgi aldılar. Sorular sorup okulda öğrendiklerini öğretmenleriyle paylaştılar. Teknik gezi programı kapsamında sanayiciler de meslek liselerinden beklentilerini okul yönetimiyle paylaştılar.

Fabrika gezilerinin ardından sanayicilerle öğrenciler bir araya gelip sanayinin ve meslek liselerinin dünü ve bugününü görüşüp her iki taraf da beklentilerini dile getirdi.

"Hiçbir okul kazanamazsa meslek lisesi mantığı değişmeli"

Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Düşünce ve Analiz Topluluğu önderliğinde gerçekleşen gezi ve toplantılar sonucu alınan kararlar da açıklandı.

"Meslek liselerinin sanayide üreten ve ihraç eden ülke olmamızda ekonominin en önemli çarklarından olduğu ancak eskisi kadar rağbet görmediği, çözüm olarak öncelikle ebeveynlerin "hiçbir yeri kazanamazsa meslek lisesine göndeririz" mantığının acilen değişmesi gerektiği vurgulandı. Devletin meslek liselerine yönelik daha somut adımlar atması gerektiği ve meslek liselerine eski prestijlerini geri kazandırmak adına çeşitli girişimlerde bulunulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA