Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi çerçevesinde Aydın'da binlerce gence ev sahipliği yapan Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bakıma alındı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Nazilli ilçesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu da binlerce gencin eğitimlerine ev sahipliği yaptı. Son 8 ayda 4 bin 89'u erkek, 3 bin 261'i kadın olmak üzere toplam 7 bin 350 kişiye yüzme eğitimlerinin verildiği, yüzme havuzu bakıma alındı. Havuzun güçlendirilerek yenilenmesi çalışmalarının ardından en kısa süre eğitimlerine devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yüzme tutkunlarına daha iyi bir deneyim sunmak için Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesisimizi güçlendirmek için çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Havuzumuz yakında daha iyi, daha güzel ve daha yenilenmiş bir şekilde sizlerle olacak" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)