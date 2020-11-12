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  3. Nazilli’de 1510 motosiklet sürücüsüne 650 bin TL cezai işlem uygulandı

Nazilli’de 1510 motosiklet sürücüsüne 650 bin TL cezai işlem uygulandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde son bir ay içerisinde 1510 motosiklete 650 bin TL cezai işlem uygulandı.

Nazilli’de 1510 motosiklet sürücüsüne 650 bin TL cezai işlem uygulandı

Nazilli'de halkın ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler denetimleri arttırdı. Son bir ay içerisinde 2 bin 650 motosiklet kontrol edilirken, 1.510 motosiklete 650 bin TL cezai işlem uygulandı.

86 motosiklet sürücüsüne sürücü belgesizlikten, 76 motosiklete sigortası bulunmadığından, 30 motosiklete tescilsiz - plakasız trafiğe çıktığından, 106 motosiklete muayenesi bulunmadığından, 24 motosiklete standartlara uygun egzoz bulundurmadığından, 1090 motosiklet sürücüsüne kask takmadığından dolayı ceza işlem uygulandı. 80 motosiklet ise trafikten men edildi.

Nazilli’de 1510 motosiklet sürücüsüne 650 bin TL cezai işlem uygulandı

Nazilli’de 1510 motosiklet sürücüsüne 650 bin TL cezai işlem uygulandı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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