Nazilli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlamaları İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aydın'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Nazilli'deki program kapsamında ilk olarak İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Çelenk sunma törenine Nazilli Kaymakamı Selim Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, AK Parti Aydın Eski Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, kurum ve kuruluşların daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın Nazilli Kaymakamlığında düzenlenecek olan tebrikat töreninin ardından Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Şehir Stadında düzenlenecek olan tören ile devam edecek.

Kaynak: İHA