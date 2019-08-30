Nazilli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törene Nazilli Kaymakam Vekili Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Emre Alp, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakdan Öztürk, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Fatih Fuçular, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Koçak, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Rasim Belge ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Başkan Özcan; "30 Ağustos, Türk Milletinin bir arada, milli birlik ve şuur içerisinde hareket ettiği zaman neleri başarabildiğinin bir göstergesidir. Yedi düvele meydan okuduğu, nasıl yerle yeksan ettiğinin kanıtıdır. Zor günler geçirebiliriz ama her zaman ayaktayız. Tarih bizi yazdı, bundan sonra da yazmaya devam edecek. Vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, kurumlarına sahip çıksın. İnşallah güzel günler çok yakında" ifadelerine yer verdi.

İstasyon Meydanındaki törenin ardından 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Kaymakam Belge ve Başkan Özcan tarafından kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

Kaynak: İHA