Nazilli’de 30 bin mavi kapak engellilere umut oldu

Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği, destekçileri ile birlikte 30 bin mavi kapak toplayarak Nazilli Belediyesi'nden 3 adet tekerlekli sandalye aldı.

Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Ünlü ve 2'inci Başkanı Hüseyin Kömürcüoğlu, dernek üyeleri tarafından toplanan 30 bin mavi kapağı Nazilli Belediyesi'ne teslim ederek karşılığında 3 adet tekerlekli sandalye aldı.

Engellilere verdiği desteklerden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Dernek Başkanı Ahmet Ünlü; "Özellikle mavi kapak toplama noktasında Nazilli halkı oldukça bilgili. Bu anlamda derneğimize de çok fazla talep var. Sağ olsun başkanımız da bizlere her zaman destek veriyor. Bundan sonraki süreçte yine mavi kapak toplama kampanyamızı çok daha işler hale getirip daha çok engellimizin ihtiyacını karşılamak istiyoruz. İnsanlar böyle çalışmaları gördükçe destek vermek istiyor ve daha bilgili bir toplum için öncülük etmiş oluyoruz. Bunun örneklerini defalarca kez yaşadık. Böylesine güzel işler göre göre, duya duya çoğalacak ve Nazilli'deki engellilerimize umut olacaktır" dedi.

Göreve geldiği günden buyana engellilerin sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer alması, hayatlarının kolaylaştırılması ve projelerini desteklenmesi için çalıştıklarını kaydeden Başkan Özcan; "Dernek yönetimimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Küçük görünen ancak büyük bir sorumluluk bilincinin simgesi olan mavi kapakların geri dönüştürülmesi ve bu tür projelerin desteklenmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Nazilli Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de tüm engellilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)