Nazilli’de 30 bin mavi kapak engellilere umut oldu

Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği, destekçileri ile birlikte 30 bin mavi kapak toplayarak Nazilli Belediyesi'nden 3 adet tekerlekli sandalye aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Nazilli’de 30 bin mavi kapak engellilere umut oldu

Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği, destekçileri ile birlikte 30 bin mavi kapak toplayarak Nazilli Belediyesi'nden 3 adet tekerlekli sandalye aldı.

Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Ünlü ve 2'inci Başkanı Hüseyin Kömürcüoğlu, dernek üyeleri tarafından toplanan 30 bin mavi kapağı Nazilli Belediyesi'ne teslim ederek karşılığında 3 adet tekerlekli sandalye aldı.

Engellilere verdiği desteklerden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Dernek Başkanı Ahmet Ünlü; "Özellikle mavi kapak toplama noktasında Nazilli halkı oldukça bilgili. Bu anlamda derneğimize de çok fazla talep var. Sağ olsun başkanımız da bizlere her zaman destek veriyor. Bundan sonraki süreçte yine mavi kapak toplama kampanyamızı çok daha işler hale getirip daha çok engellimizin ihtiyacını karşılamak istiyoruz. İnsanlar böyle çalışmaları gördükçe destek vermek istiyor ve daha bilgili bir toplum için öncülük etmiş oluyoruz. Bunun örneklerini defalarca kez yaşadık. Böylesine güzel işler göre göre, duya duya çoğalacak ve Nazilli'deki engellilerimize umut olacaktır" dedi.

Göreve geldiği günden buyana engellilerin sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer alması, hayatlarının kolaylaştırılması ve projelerini desteklenmesi için çalıştıklarını kaydeden Başkan Özcan; "Dernek yönetimimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Küçük görünen ancak büyük bir sorumluluk bilincinin simgesi olan mavi kapakların geri dönüştürülmesi ve bu tür projelerin desteklenmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Nazilli Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de tüm engellilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Nazilli’de 30 bin mavi kapak engellilere umut oldu

Nazilli’de 30 bin mavi kapak engellilere umut oldu

Nazilli’de 30 bin mavi kapak engellilere umut oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Son Haberler
Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi
Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi
Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette
Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette
Yangın bitti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı 24 saat nöbette
Yangın bitti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı 24 saat nöbette
Antalya’da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı
Antalya’da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!