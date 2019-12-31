Nazilli’de asırlık çınarlar yeni yıla protokolle girdi

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yeni yılın son gününde huzurevi sakinlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Huzurevi sakinlerinin tek tek ellerini öpen Kaymakam Arısoy ve Başkan Özcan, sağlık ve huzur dolu bir yıl diledi.

Yaşlılarla sohbet eden Başkan Özcan; "Yılın son gününde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Devletimize ve milletimize uzun yıllar hizmet ettiniz. Sağ olun, var olun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Huzurevi sakinlerine sağlık dolu nice yıllar dileyen Özcan, "2020 yılının hem sizler hem de ülkemiz adına çok güzel geçmesini temenni ediyorum. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var" diye konuştu.

Yeni yıl ziyareti için Atça'da bulunan akrabalarını ziyaret etmek isteyen yaşlı teyzenin talebini anında yerinde getiren Başkan Özcan, makam aracını tahsis ederek huzurevi sakinini arabaya kadar uğurladı.

Kaynak: İHA