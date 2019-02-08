Nazilli’de çöp konteynerleri yenilendi

'Temiz bir Nazilli" sloganı ile hizmetlerini sürdüren Nazilli Belediyesi, ilçenin sokak ve caddeleri üzerinde yer alan çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerdeki tüm çöp konteynerlerini Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan bir ekip tarafından tamir, bakım ve boyamalarını yaparak yeniledi.

Kış şartları nedeniyle paslanmış, tekerlekleri düşmüş, hasar görerek kapakları kapanmayan ve görüntü kirliliğine neden olan eski galvaniz çöp konteynerleri, ekipler tarafından yerlerinden alınarak Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde onarıldı.

Konteynerler tamir, bakım ve boyama işlemlerinin ardından tekrar hizmete sunulurken, tamiri mümkün olmayanlar yenileri ile değiştirildi.

Çevre kirliliğinin önüne geçerek ferah ve temiz bir Nazilli için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Kullanım ömrünü tamamlayan konteynerlerimiz yenilenirken tamir gerektirenler ekiplerimiz tarafından tüm bakımları yapılarak yerlerine konuldu. Bu anlamda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. Konteynerlerin içerisine ateş ve hafriyat atmamalarını rica ediyoruz. Tek gayemiz Nazilli'mize daha iyi hizmet etmek. Hep birlikte daha temiz bir Nazilli için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA