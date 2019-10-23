Nazilli’de Cumhuriyet coşkusu erken başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu yıl 96. yılı kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları başladı.

İlçedeki kutlamalara ev sahipliği yapacak olan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hazırlıklara okul önüne dev Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri asarak başladı. Bayrak asma töreni itfaiye erlerinin bayrağa selam durması ile sona ererken öte yandan okulda düzenlenen hayırda da öğrencilere pilav-kavurma-ayran ikramında bulunuldu.

Aydın'ın en eski meslek liseleri arasında yer alan ve yarım asırdan fazladır eğitim-öğretim hayatını sürdürerek bu güne kadar sayısız öğrencisini iş dünyasına kazandıran Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilçedeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak olmanın sevinci yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerinin yardımları ile önce okulu dev bayraklar ve Atatürk Posterleri ile donatan okul idaresi, aynı anda da okul bahçesinde kazasız ve sorunsuz bir eğitim-öğretim yılı dilekleri ile pilav-kavurma ve ayran hayrı gerçekleştirdi. Binden fazla öğrencisi bulunan okuldaki tüm öğrencilere ve personele ikram edilen pilav-kavurma ve ayran dualarla tüketildi.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Öğünç, yaptığı açıklamada okula geçtiğimiz temmuz ayı başında tayin olduğunu ifade ederek; "Her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim öğretim yılına kazasız bir yıl dilekleri ile hayır yaparak başladık. Bu seneki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacağımız için okulumuzu bayraklarla donatarak ilk hazırlığımızı tamamladık. Ayrıca okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi biz eğitimciler olarak meslek sahibi yaparak altın bilezikle uğurladığımız için eğitim-öğretim alanında da önemli bir görev üstlenmekteyiz. Öğrencilerimizin meslek liselerini tercih etmeleri hayata kısa yoldan atılmaları açısından önemli bir avantajdır" dedi.

Kaynak: İHA