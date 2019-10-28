Nazilli’de KETEM ekiplerinden erken tanı için çağrı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde KETEM tarafından kadınlar ve erkekler halk sağlığı için kanser taramasına davet edildi.

Kanserde erken tanının önemine dikkat çekmek için çeşitli hazırlıklar yapan ve ikramlarda bulunan KETEM görevlileri, kadınların yanı sıra az sayıda vakaya rastlansa da erkekleri de erken tanı için merkeze davet ettiler.

Nazilli Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Belediye Meydanı'nda stant açarak kadın ve erkeklere meme kanseri hakkında bilgi verdi. Belediye Meydanında düzenlenen etkinliğe Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr.Dr.Şafak Çalışkan, STK temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Nazilli Halk Sağlığı Müdürlüğü, Belediye Meydanı'nda kurduğu stantta Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) faaliyetlerini anlattı. Kadınları kanserden korumayı ve farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Şule Akbaş "Kadınlar KETEM'de tarama programlarından geçerse erken teşhis sayesinde hiç kanser olmamış gibi hayatlarına devam edebilirler. Göğüs, rahim ve kolon kanseri konularında kadınları bilgilendirmek için hazırladığımız broşürleri kadınlarımıza dağıtıyoruz. KETEM'de tüm bu taramalar ücretsiz yapılıyor. Kadınların sağlığı aynı zamanda toplumun sağlığıdır. Çünkü çocukları kadınlar yetiştiriyor. Ayrıca sayıları çok az da olsa erkeklerin de erken tanı için mutlaka merkezimize gelmeleri bekleniyor. Dünyada 8 kadından birinde görülen bu hastalığın önlenmesi, halkımızın bu hastalık konusunda bilinçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise konuşmasında sağlık bakanlığını 01-30 Ekim tarihleri arasında başlattığı kanserde erken teşhis kampanyasına destek vermekteyiz. Eren teşhisle bu hastalıktan kurtulma başarısı oldukça yüksektir. Bütün hanımların bu kampanyaya katılarak merkezlerimizde tarama yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA