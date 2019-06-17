Nazilli’de yaz spor okullarına yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği "Yaz Okulu 2019" yoğun ilgiyle karşılanıyor. Vatandaşlar kayıtların yapıldığı stantlarda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan futbol ve yüzme etkinliklerinin kayıtları devam ediyor. Nazilli Belediye Meydanı'na kurulan stantları ziyaret eden vatandaşlar, 9-14 yaş aralığındaki çocuklarını Yaz Okulu'na kayıt yaptırabiliyor. Çocukların sağlıklı gelişimi ve dolu dolu bir yaz geçirmesini isteyen vatandaşların 22 Haziran tarihine kadar kayıtları yaptırması gerekiyor.

Başkan Özcan'dan Stantlara Ziyaret

Belediye Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmesi ve kişisel gelişimlerine destek olmak için kursların büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Öğrenciler ve velileri ile sohbet eden Başkan Özcan, "Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyemiz tarafından yapılacak olan yaz kurslarımıza yoğun bir ilgi var. Bu bizleri çok mutlu etti. Kayıtlarımız 22 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek. Emeği geçen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA