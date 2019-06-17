Nazilli’nin ilk sinema filmi ‘Bayrak’ gösterime girdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilk defa çekilen aksiyon türündeki sinema filmi Bayrak-1 gösterime girdi. Tek kamera ve kısıtlı imkanlarla çekilen ve Öğretmenlerden oluşan oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film gösterime girdiği ilk günde büyük beğeni ile izlendi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Belediye Meclis Üyeleri, filmde rol alan oyuncuların yakınları ve sinemaseverler, Nazillili Matematik Öğretmeni Serkan Tuğcu tarafından tek kamera ve kısıtlı imkanlarla çekilen filmin ilk gösterimini birlikte izledi.

Ünlü sanatçı Coşkun Kemer, konuk oyuncu olarak rol aldığı Bayrak-1 filminde Nazilli'nin hayatına girdiğini ifade etti. Kemer, "Serkan Öğretmenimin fevkalade bir olayın içine girdiğini görünce hiç tereddüt etmeden rolü kabul ettim. Küçük de olsa anlamlı bir rolde görev aldığım için çok mutluyum. İnanıyorum ki bu ekip ileride çok güzel işlere imza atacaktır" dedi.

İlçenin tarihi mekanlarında çekilen filmin ilçe tanıtımında büyük rol oynayacağını ifade eden Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, "Çekimleri Nazilli'de gerçekleştirilen "Bayrak-1" adlı film vizyona girdi. İlk izleyicileri olduk, Serkan Tuğcu öğretmenimiz başta olmak üzere filmde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konu olarak ilgi çekici ve güncel bir film. kamu görevlisi birçok arkadaşımızın rollerini ve yaşamımızdaki birçok alanı büyük bir heyecanla farklı bir gözle izledik" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Arkadaşlarımız çok güzel bir iş başarmış. Hepsinin emeklerine sağlık. Her sahneyi, her çekilen yeri büyük bir merakla bekledik ve izledik. Film inşallah Türkiye'de de ses getirir. Kısıtlı imkanlarla çekilen fevkalade başarılı bir film olmuş. Nazilli'de 1980'den sonra genç kuşakla çekilen ikinci film" dedi.

Filmin memleket meseleleri ve güncel konulardan oluştuğunu ve bazı bölümlerinin de Bozdoğan'da çekildiğini ifade eden Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş; "Bir hemşerimizin de rol aldığı filmi izlemek çok güzeldi. Gurur duyarak izlediğimiz bir film. Yerel yönetimler olarak bu tür projelerde yer almaya ve destek vermeye hazırız" dedi.

Film oyuncularından Diyar Yüksekbağ da konuşmasında, "Oyunculuk eğitimi almamış amatör oyuncuların rol aldığı bir film. Ama bu düşük bütçeyle amatörce çekilen filmin devamı daha güzel olacak" dedi.

6 bölümden oluşacak olan filmin 4 ayda tamamlanan 130 dakikalık ilk bölümü aynı anda 6 ilde gösterime girdiğini ifade eden Filmin yönetmeni ve oyuncusu Serkan Tuğcu, "İlçemizin ilk aksiyon, macera türü sinema filmini hayırlısıyla tamamladık. İlçe protokolümüz, oyuncu arkadaşlarımız ve konuklarımızla birlikte izledik ve görüşleri değerlendirdik. 1930 Yılında Atatürk tarafından kurulan gizli birim ile dünyayı yöneten 5 büyük ailenin mücadelesini konu alan film tek kamera ve kısıtlı imkanlarla, hatta oyuncularımızın maddi destekleri ile tamamlandı. Günümüzde" ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ile bu oyunları bozan gizli birimin savaşında her birimiz kendimizi oyunun içinde bulduk. Nazilli'nin tanıtımına büyük katkısı olacak ve Nazilli'ye yakışır güzel bir film. Vatan, bayrak ve manevi değerlerin canlandırıldığı filmi bizlere destek olmak için herkesin izlemesini diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA