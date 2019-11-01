Nazilli’nin Kalbi Altıntaş Mahallesi’nin tüm yolları yenileniyor

Nazilli Belediyesi tarafından Altıntaş Mahallesi'nde yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Daire Müdürleri ve Başkan Yardımcıları ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan "Henüz işin çok başındayız. Nazilli'de yapılacak çok işimiz var. Nazilli çok daha iyi ve güzel olacak" dedi.

Nazilli Belediyesi, Altıntaş Mahallesi ana ve ara sokaklarında yapılan yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan çalışmaları Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Sorumlusu Yüksel Macaroğlu ve Nazilli Belediyesi Daire Müdürleri ile sokak sokak gezerek inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yetkililerden bilgi aldı.

Söz verdikleri gibi çalışmalara Nazilli'nin kalbinden başladıklarını belirten Kürşat Engin Özcan, "Çalışmalara Nazilli'nin kalbinden başladık. Seçim zamanında da bunu söylemiştik. Çünkü hem şehrin sokakları dar, hem de yaklaşık 13 yıldır yatırım almayan bir bölgemiz. Kısmi olarak iyileştirmeler olsa da mahallenin tamamının iyileştirilmesi gerekiyordu. Altıntaş ve Aydoğdu mahallemizin büyük bir kısmını bu çalışmamızla birlikte güzelleştiriyoruz. Bu adanın tamamının üst yapısını tamamlarken, Büyükşehir Belediyesi'nin elemanları altyapı eksikliklerini tamamlıyor. Bu konuda her türlü yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

İmkânlar dâhilinde ve yapılan planlamalar ile Nazilli'nin her mahallesinde çalışmalar yapacaklarını ifade eden Başkan Özcan; "Yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. Vatandaşlarımızın mahallelerindeki sorunları bize ilettiğinde tek tek ilgilenmeye çalışıyoruz. Ancak mali ve teknik imkânlar doğrultusunda 5 yıl içinde tamamlayıp vatandaşımıza en iyi hizmeti Büyükşehirle birlikte ulaştırmak için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün de bunu burada görüyoruz. Çalışmanın yüzde 60'ı tamamlandı. Vatandaş memnuniyeti oldukça yüksek. Yüzde yüz tamamlandığından tamamı ortaya çıkmış olacak. Nazilli iyi belediyecilik ve güzel hizmetlerin merkezi olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımız, sadece biraz sabretsin" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, "Kaldırım ve yolların çalışması hakkından Başkan Kürşat Engin Özcan elinden geleni yapıyor. Uzun zamandır şikayetçiydik. Allah razı olsun. Nazilli'yi çok seviyoruz. Biz en iyisini hak ediyoruz. Güzel yaşamaya gerektiğine inandığımız için zaman içerisinde bu yolların yapılması lazımdı. Geçen dönemlerde de yapıldı ama alt yapıları oluşturulmadan iş yapılmaya çalışıldı. Yollarımız çok güzel oldu. İnsanlarımız daha rahat dolaşabiliyor. İnşallah bunların devamı gelir" şeklinde konuştular.

Kaynak: İHA