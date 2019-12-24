Nazilli'nin maç programı netleşti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Nazilli Belediyespor'un ikinci yarı öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. İlk hazırlık karşılaşmasını 29 Aralık'ta Turgutluspor'la Turgutlu'da oynayacak siyah-beyazlılar, Kızılcabölükspor ile 4 Ocak Cumartesi günü evinde karşılaşacak. Nazilli Belediyespor'un oynaması planlanan 3. hazırlık karşılaşmasının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA