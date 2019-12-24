Nazilli'nin maç programı netleşti
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Nazilli Belediyespor'un ikinci yarı öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Nazilli Belediyespor'un ikinci yarı öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. İlk hazırlık karşılaşmasını 29 Aralık'ta Turgutluspor'la Turgutlu'da oynayacak siyah-beyazlılar, Kızılcabölükspor ile 4 Ocak Cumartesi günü evinde karşılaşacak. Nazilli Belediyespor'un oynaması planlanan 3. hazırlık karşılaşmasının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT