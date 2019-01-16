Nazım Hikmet anıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, şair Nazım Hikmet doğumunun 117'inci yılında anıldı.

Kültür Merkezinde düzenlenen programda gazeteci yazar Emin Karaca ve Tuncer Sümer tarafından Nazım Hikmet'in hayatı anlatıldı.



Program Grup Gündoğarken konseri ile devam etti.



Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider çiçek ve plaket takdim ederek müzisyenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA