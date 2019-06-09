Nazım Sangare'ı internette araştırılıyor. "Nazım Sangare kimdir?" sorusunun cevabı merak edilenler arasında. Peki Nazım Sangare kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

NAZIM SANGARE KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1994 Köln doğumlu futbolcu Nazım Sangare, anne tarafından aslen Türk baba tarafından ise Gine asıllıdır.

NAZIM SANGARE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, daha önce Almanya Aachen takımı alt yapısında futbola adım atmış ve sırasıyla M'gladbach, Alemannia Aachen, Düsseldorf II, Osnabrück formalarını giymiş olan Sangare, Antalyaspor takımına Almanya'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück takımından 250 bin dolara transfer edildi.

Bir dönem Türkiye U17 Milli Takım kadrosunda yer alan Nazım Sangare, orta sahanın sağı, sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında görev almaktadır.

Nazım Sangare, geride kalan sezonda Antalyaspor formasıyla 32 maça çıkıp, 2 gol atmış ve 4 asist gerçekleştirmiştir.