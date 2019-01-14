Nazım’da 29 yıla muhteşem konser

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (ASMMMO) 29. Kuruluş Yıldönümü kapsamında düzenlenen "Türk Halk Müziği Korosu Konseri"ne ev sahipliği yaptı.

Şef Canan Başkaya yönetiminde gerçekleştirilen konsere, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin ve yönetimi, STK temsilcileri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Hep bir ağızdan türkülerin seslendirildiği konserde dinleyiciler müzikle dolu, keyifli bir gece yaşadı.

"Demokrasiyi özümseyerek yaşamalıyız"

Yenimahalle Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yaşar,"Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yaşanan bu sıkıntılı süreci aşmanın tek yolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği eşit yurttaşlık düşüncesi ve demokrasiyi özümseyerek yaşamaktır. Demokrasiyi bütün kurallarıyla ülkemizde egemen kılarak özümsememiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğüne inanmalı ve her şeyden önce üreten bir toplum olmalıyız. Göreve geldiğim günden beri kimseyi ötekileştirmeden her mahalleye eşit hizmet götürerek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmeye çalıştık"dedi.

"Projelerimiz vatandaşa fayda sağlıyor"

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni Ankara'ya kazandırmış olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Yaşar,"Yıllardır birçok STK, dernek ve odalar bu merkezimizin ev sahipliğinde vatandaşla buluşuyor. İlçe sakinlerimiz, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde,düzenlenen etkinliklere katılarak, kültürle ve sanatla buluşuyor. İlçemize kazandırdığımız eserlerin vatandaşa fayda sağlaması bizi mutlu ediyor. Yenimahalleli her şeyin en iyisine layıktır. Bu düşünceyle çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Müziğin duayen isimleri sahnede anıldı

Çok sayıda solist ve orkestra sanatçısından oluşan Ankara SMMM Odası Türk Halk Müziği Korosu, "Yarim Senden Ayrılalı', "Karadır Kaşların', "Bilmem Şu Feleğin Bende Nesi Var', "Erzurum Çarşı Pazar', "Bingöl Bugün Dumandır" gibi Türk Halk Müziğinin unutulmaz eserleri seslendirildi.

Kaynak: İHA