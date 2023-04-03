Nazinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazinho 20 Temmuz 2003 tarihinde Almada şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Flávio Basilua Jacinto Nazinho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazinho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PCR Sports yapmaktadır. Nazinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nazinho'nin Sporting CP ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nazinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nazinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2017 yılında Braga U15

1 Temmuz 2018 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2019 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2020 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

1 Temmuz 2022 yılında Sporting CP

Nazinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazinho şuan Sporting CP takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nazinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Monte Caparica AC (2011-2012), Leão Altivo (2012-2013), Cova da Piedade (2013-2015), Pescadores (2015-2017), SC Braga (2017-2018), Sporting CP

Portekiz U20 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 21 numaralı formasıyla 20 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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