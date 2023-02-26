Nazir Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazir Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazir Musah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazir Musah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazir Musah 19 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazir Musah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nazir Musah'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nazir Musah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazir Musah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nazir Musah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazir Musah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazir Musah şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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