Nazizm ne demek, TDK'ya göre Nazizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nazizm ne demek? Nazizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Nazizm kelimesi. Peki Nazizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nazizm nedir, Nazizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAZİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nazizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nazizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Nazizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Almanya'da 1930'lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik

