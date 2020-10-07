Nazlı Bulum kimdir? Baş rollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de rol alan Nazlı Bulum'un hayatı da merak konusu oldu. Peki Nazlı Bulum kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Oynadığı diziler...

NAZLI BULUM KİMDİR?

Oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist. 158 boyunda ve 48 kg’dır. 17 Temmuz 1992, İstanbul doğumlu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu. 2009 Yılında katıldığı Yeni Metin, Yeni Tiyatro projesinin Liseli Gençler Oyun Yazıyor! atelyesi kapsamında Kişi Çevrimdışı ve Plastik Sınır isimli iki kısa oyun yazdı. Uluslararası Leonardo Oyun Yazarlığı Müfredat ve Eğitimi Geliştirme Projesi’ne katıldı.

21.Saraybosna Film Festivali, Genç Yetenek Kampüsü’ne ve Berlinale (2017) Talent Campus'e seçildi ve oyunculuk stüdyolarına katıldı.

Nazlı Bulum, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2013 yılından itibaren film ve dizi sektöründe oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist olarak yer almayı sürdürmektedir.

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Kral Lear / Oyuncu - 2018

Berlin Zamanı / Yönetmen Yardımcısı - 2017

Zakir / Oyuncu - 2017

Köprüden Görünüş / Catherine - 2015

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)

Birlikte Öleceğiz (Şahika, Sinema Filmi 2020)

Penny Bank (Selin, Sinema Filmi 2020)

Yarım Kalan Aşklar (TV Dizisi 2020)

Büyük İstanbul Depresyonu (Didem, Kısa Film 2020)

Günlerin Ardından (Elif, Kısa Film 2019)

Hilal, Feza and Other Planets (Hilal, Sinema Filmi 2019)

Bartu Ben (Gizmo, TV Dizisi 2018)

Cemre & Eda (Cemre, Kısa Film 2018)

Kaygı (Genç kadın, Sinema Filmi 2018)

Ground Level (Ayça, Kısa Film 2017)

Kar (Ebru, Sinema Filmi 2017)

Umuda Kelepçe Vurulmaz (Peri, TV Dizisi 2016-2017)

Mavi Dalga (Gül, Kısa Film 2013)

Çıplak Gerçek (Naime, TV Dizisi 2012)

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Kot Farkı (Kısa Film 2016)

Yapımcısı Olduğu Filmler:

Ground Level (Kısa Film 2017)

Ben Bir Slogan Buldum: Annem Benim Yanımda (Belgesel 2014)