Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finalinde yarışacak 20 aday belli oldu. Kimin seçileceğinin merakla beklediği bu yarışmadaki 20 güzel internet mecrasında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de Miss Turkey 2019'un yarışmacısı olan Nazlı Can Çetin internette Nazlı Can Çetin kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? diye arattık ve tüm detaylara haberimizde yer verdik. NAZLI CAN ÇETİN KİMDİR? Miss Turkey 2019'un 11 numaralı finalistidir. Boyu 1.76 olup 19 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.