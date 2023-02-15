Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik nereli, kaç yaşında? İşte Nazlı Çelik'in hayatı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından Tüm Türkiye Tek Yürek adlı yardım kampanyası için ortak yayın yapılacak. Aralarında Nazlı Çelik' in de bulunduğu pek çok isim Çarşamba akşamı saat 20:00'da ortak yayında sunucu olarak ekran karşısında olacak. Peki Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Nazlı Çelik'in hayatı...

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Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik nereli, kaç yaşında? İşte Nazlı Çelik'in hayatı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde 10 il hasar görmüş ve enkaz altında kalan binlerce kişi yaşamını yitirmişti. Depremin 9. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm kamu ve özel kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları yardım kampanyası başlatmış ve afet bölgesine yardım tırları gönderilmişti. Yardımlara bir yeni daha eklenerek Tüm Türkiye Tek Yürek Kampanyası başlatıldı. Çarşamba akşamı saat 20:00'da yayınlanacak olan programa birçok ünlü katılacak ve sunucuları arasında ise Nazlı Çelik de ekran karşısına çıkacak. Peki Nazlı Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Nazlı Çelik hayatı...

Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik nereli, kaç yaşında? İşte Nazlı Çelik'in hayatı?

NAZLI ÇELİK KİMDİR? NAZLI ÇELİK KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1977 senesinde İstanbul'da doğan 46 yaşındaki Nazlı Çelik, Doğuş Holding 'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü.

1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor.

2008 yılında Uğur Dündar'ın Star Haber'i sunduğu kısa zamanda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar, Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.

2014 yılında güvenlik güçlerine taş atarken çekilen görüntüleriyle görüntülenen HDP milletvekili Aysel Tuğluk'u eleştirmiştir. 16 Mart 2016 tarihinde Mardin, Nusaybin'e gitti. Olayları yaşayarak anlattı. Bu olayların ardından Nisan'ın başında Hakkâri, Yüksekova'ya gitti. O bölgede yaşananları da haber yaptı.

Hala Star Ana Haber 'de akşam haberlerini sunmaya devam ediyor.

Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik nereli, kaç yaşında? İşte Nazlı Çelik'in hayatı?

NAZLI ÇELİK EVLİ Mİ?

1999 yılında Burak Öztarhan ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.

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