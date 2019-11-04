Nazlı Ilıcak kimdir? Nazlı Ilıcak tahliye oldu mu? | Nazlı Ilıcak son dakika | Nazlı Ilıcak Tahliye

Nazlı Ilıcak hakkında "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandığı davada karar verildi.i Son dakika haberleri sonrası Nazlı Ilıcak ile ilgili internet üzerinde araştırma yapılıyor. Peki Nazlı Ilıcak kimdir? Nazlı Ilıcak tahliye oldu mu? Ayrıntılar haberimizde.

NAZLI ILICAK KİMDİR?

Nazlı Ilıcak 1944'te Ankara'da doğdu. Demokrat Parti döneminde Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları yapmış olan Muammer Çavuşoğlu'nun kızı. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi (1963) ve Lozan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Ecole de Sciences Sociales et Politiques, 1967) eğitim gördü. 1969'da Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'la evlenen Nazlı Ilıcak, dönemin Tercüman gazetesinde başyazarlık yaptı.

Nazlı Ilıcak 1988'e kadar Tercüman grubunun ikinci gazetesi olan Bulvar gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi. 1992 ile 1994 arasında TRT'de "Söz Meclisten İçeri" adlı programı yaptı. Tercüman dışında Meydan, Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün, Takvim ve Sabah gazetelerinde yazarlık yaptı.

17 Aralık 2013 tarihinde yapılan yolsuzluk operasyonu sonrasında adı yolsuzluk iddialarına karışan bakanların istifa etmesi gerektiğini savunmuş, bir gün sonra fikir ayrılığı gerekçesi ile

Sabah gazetesi ile yolları ayrıldıktan sonra 2014 yılında Bugün gazetesine geri döndü. Bugün gazetesine 26 Ekim 2015'te kayyum atanmasıyla buradaki işine son verildi. Ardından 30 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında "konuk yazar" sıfatıyla T24 internet sitesinde yazdı. 17 Kasım'dan itibaren Bugün'den gelen ekibiyle beraber Özgür Düşünce gazetesini kurdu ve burada yazmaya başladı.

2 Mart 2014'te Kanal D'de yayına başlayan "Pazar Gezmesi" programını sundu. Bu programda her pazar günü ünlü kişilerin evini ziyaret etti. Ancak program 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası 24 Aralık 2015'te kanal yöneticileri tarafından alınan kararla sonlandırılmış, Nazlı Ilıcak ve Kanal D'deki ekibinin işine son verildi.

1999 Türkiye genel seçimleri'nde Fazilet Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi, yemin töreni sırasında İstanbul milletvekili Merve Kavakçı'nın meclis salonuna türbanlı olarak girmesine koluna girerek eşlik etti. 22 Haziran 2001'de, Anayasa Mahkemesi'nin Fazilet Partisi'ni kapatılmasına karar verdiği dava sonucunda milletvekilliği düşürüldü ve 5 yıl siyaset yasağı getirildi. 2011 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.

Nazlı Ilıcak, Fethullah Gülen ve Gülen Hareketina karşı başlatılan Paralel Devlet Yapılanması operasyonlarına karşı çıktı. AK Parti hükümeti döneminde başlatılan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının darbe teşebbüsü olmadığını savunmuş ve MİT tırlarında silah taşındığını ve bunu ortaya çıkaran savcıların casus ilân edildiğini iddia etmişti.

NAZLI ILICAK TAHLİYE OLDU MU?

Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.