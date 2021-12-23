Nazlı isminin anlamı nedir, Nazlı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nazlı isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nazlı ismi ne demek, Nazlı ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nazlı isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nazlı İsminin anlamı nedir? TDK Nazlı anlamı:

Nazlı ismi Türk dil kurumunda Naz yapan, kendini ağıra satan, işveli, edalı olarak tanımlanmaktadır.

Nazlı İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nazlı ismi kuranda geçmemektedir.

Nazlı isminin kökeni:

Nazlı ismi Türkçe - Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Nazlı isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nazlı isminin rengi:

Yeşil

Nazlı ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nazlı isminin Harf Analizi Nedir ?

Nazlı ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

L : Sanatsal, naif, yetenekli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Nazlı isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nazlı ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

Z : 29

L : 15

I : 11

= 73 – Nazlı İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Nazlı isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nazlı ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nazlı isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 Z: 8 L: 3 I: 9 = 26

2 + 6 = 8 Kader sayısıdır

Nazlı isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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