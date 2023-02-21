Nazlım isminin anlamı nedir, Nazlım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nazlım isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nazlım ismi ne demek, Nazlım ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nazlım isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nazlım İsminin anlamı nedir? TDK Nazlım anlamı:

Nazlım ismi Türk Dil Kurumunda Sevdiğim, değer verdiğim, üstüne titrediğim, edalım anlamında kullanılan bir ad anlamında tanımlanmaktadır.

Nazlım İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nazlım ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nazlım isminin kökeni:

Nazlım ismi Farsça+Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 563 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nazlım isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nazlım isminin rengi:

Gül Rengi

Nazlım ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Nazlım isminin Harf Analizi Nedir ?

Nazlım ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

L : Sanatsal, naif, yetenekli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Nazlım isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nazlım ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

Z : 29

L : 15

I : 11

M : 16

= 89 – Nazlım İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Nazlım isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nazlım ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nazlım isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 Z: 8 L: 3 I: 9 M: 4 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Nazlım isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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