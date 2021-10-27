Nazmen ne demek, TDK'ya göre Nazmen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nazmen ne demek? Nazmen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nazmen kelimesi. Peki nazmen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nazmen nedir, nazmen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAZMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nazmen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nazmen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nazmen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şiir olarak

