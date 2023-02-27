Nazmi Gripshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazmi Gripshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazmi Gripshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazmi Gripshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazmi Gripshi 5 Temmuz 1997 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazmi Gripshi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Nazmi Gripshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 19 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nazmi Gripshi'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nazmi Gripshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazmi Gripshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nazmi Gripshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazmi Gripshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2015 yılında KF Teuta

31 Ocak 2017 yılında KF Skënderbeu

19 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

Nazmi Gripshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazmi Gripshi şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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