Dünyanın en fazla takipçisi olan basketbol ligi NBA, bu sezonda büyük bir heyecanla bekleniyor. Ülkemizde de çokça takipçisi bulunan NBA'de, yeni sezonun ne zaman başlayacağı konusu oldukça merak ediliyor. Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yeni sezonun başlangıç tarihi için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Peki, NBA 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

NBA 2021 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, NBA 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. Yeni sezon, 22 Aralık Salı günü başlayacak. Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.

Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek.

NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.

NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'de de büyük ilgi gören NBA maçları, ülkemizde şifreli kanallardan yayınlanıyor. Geçtiğimiz sezon NBA maçlarını izleyicilerle buluşturan S Sport'un bu sezonda aynı şekilde NBA maçlarını yayınlaması bekleniyor. Ancak S Sport kanalını izlemek için D-Smart aboneliğinin bulunması gerekiyor.