NBA All-Star'da LeBron'un oyuncuları belli oldu!

Basketbol dünyasının en iyilerinin yer aldığı All-Star gösteresi 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamayla, karşılaşmanın sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi.

Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James, kaptan seçildi.

Daha önce 3. kez All-Star karşılaşmasında Nikola Jokic ve Bradley Beal, kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.

2021 NBA All-STAR MAÇININ İLK 5'LERİ ŞÖYLE:

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards), Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks)