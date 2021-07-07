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  4. NBA final serisinin ilk kazananı Phoenix Suns!

NBA final serisinin ilk kazananı Phoenix Suns!

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) final serisi ilk maçları gerçekleşti. Phoenix Suns ile Milwaukee Bucks'un karşı karşıya geldiği maçta kazanan taraf Chris Paul'un etkili oyunuyla Phoenix Suns oldu. Rakibini 118-105'lik skorla geçen Suns, seride 1-0 öne geçmiş oldu.

NBA final serisinin ilk kazananı Phoenix Suns!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) da heyecan final serisi ile devam ediyor. Finale kalan Phoenix Suns ile Milwaukee Bucks'un serideki ilk karşılaşması oynandı. Basketbolseverleri ekran karşısına kilitleyen bu karşılaşmada gülen taraf Phoenix Suns oldu. 

NBA final serisinin ilk kazananı Phoenix Suns!

CHRİS PAUL DAMGA VURDU

Phoenix Suns, evinde oynadığı maçta iyi savunmasıyla dikkat çekti. Rakibini 13 sayı ile gen Suns seride skoru 1-0'a getirdi.

Suns'ta Chris Paul 32 sayı, 9 asist ve 4 ribaunt, Devin Booker 27 sayı ve 6 asistle takımının skor yükününü çeken oyuncular oldu. Deandre Ayton ise 22 sayı ve 19 ribauntla double-double yaptı. Mikal Bridges 14, Cameron Payne ile Cameron Johnson takımna 10'ar sayılık katkı sağladı. 

NBA final serisinin ilk kazananı Phoenix Suns!

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, sakatlığının geçmesinin ardından yeniden ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistle tamamladı. Khris Middleton 29 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Brook Lopez 17 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 10 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt üretti.

Final serisinde ikinci maç 9 Temmuz Cuma günü TSİ ile 04.00'da Phoenix Suns'un ev sahipliğinde oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport ve Bilyoner TV'den yayınlanacak.

NBA final serisinin ilk kazananı Phoenix Suns!

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